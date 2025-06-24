Kazada ölen baba toprağa verildi, 8 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor

İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Naim Kurban’ın cenazesi, öğle vakti aynı ilçedeki Gölcük Şirinköy Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası Şirinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk babası Kurban'ın, Gölcük Tersanesi'nde çalıştığı öğrenildi. Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. Naim Kurban'ın kullandığı 41 ASD 506 plakalı motosiklete, aynı yöne giden T.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ile savrulan Naim Kurban ile oğlu Mert Ali Kurban yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Naim Kurban, yaşamını yitirdi. Mert Ali Kurban ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mert Ali Kurban'ın, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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