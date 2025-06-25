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        Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın (3)

        İZAYDAŞ'TANAÇIKLAMA İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:03
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        Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın (3)
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        İZAYDAŞ’TANAÇIKLAMA

        İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’den (İZAYDAŞ) çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

        “Geçmiş olsun. Evsel atık düzenli depolama sahamızda meydana gelen yangın söndürme çalışmaları tamamlanmıştır. Sahada soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmasında canla başla mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine, İZAYDAŞ acil müdahale ekiplerine, tüm personelimize ve çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimize güç veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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