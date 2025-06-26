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        Kocaeli'de metruk binayı ateşe verdiler

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı metruk bina, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:55
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        Kocaeli'de metruk binayı ateşe verdiler
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı metruk bina, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

        Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Alaaddin Yüksel Caddesi'nde yer alan 2 katlı metruk binadan saat 19.00 sıralarında önce duman, sonra da alevler yükselmeye başladı. İddiaya göre, o sırada 2 kişi kaçarak binadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binadaki eski eşyaların ateşe verildiği belirtildi.

        Öte yandan metruk binanın, bir kişi tarafından vefat etmeden önce devlete bağışlandığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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