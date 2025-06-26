Kocaeli'de metruk binayı ateşe verdiler

Öte yandan metruk binanın, bir kişi tarafından vefat etmeden önce devlete bağışlandığı öne sürüldü.

Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Alaaddin Yüksel Caddesi'nde yer alan 2 katlı metruk binadan saat 19.00 sıralarında önce duman, sonra da alevler yükselmeye başladı. İddiaya göre, o sırada 2 kişi kaçarak binadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binadaki eski eşyaların ateşe verildiği belirtildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı metruk bina, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

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