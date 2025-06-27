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        İzmit'te parkta 3 yaşındaki çocuğun kulağına kene yapıştı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde parkta oynayan Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:20
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        İzmit'te parkta 3 yaşındaki çocuğun kulağına kene yapıştı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde parkta oynayan Z.Ç. (3) isimli kız çocuğunun kulağına kene yapıştı. Kene hastanede çıkarılırken, Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, dün İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Fahri Akbaş Parkı’nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan Z.Ç. isimli kız çocuğunun kulağına kene yapıştı. Durumu fark eden ailesi, Z.Ç.’yi hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Z.Ç.’nin vücudundan kene çıkarıldı. Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaşanan olayın ardından mahalleli endişe duyduklarını ve parkların düzenli olarak ilaçlanmasını talep etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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