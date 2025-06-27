İzmit'te parkta 3 yaşındaki çocuğun kulağına kene yapıştı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde parkta oynayan Z.Ç. (3) isimli kız çocuğunun kulağına kene yapıştı. Kene hastanede çıkarılırken, Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Fahri Akbaş Parkı’nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan Z.Ç. isimli kız çocuğunun kulağına kene yapıştı. Durumu fark eden ailesi, Z.Ç.’yi hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Z.Ç.’nin vücudundan kene çıkarıldı. Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından mahalleli endişe duyduklarını ve parkların düzenli olarak ilaçlanmasını talep etti.