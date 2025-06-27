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        Battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi SEK A Tüneli girişindeki battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi, bir sürücünün dikkati ve trafik polislerinin yardımıyla ezilmekten kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:38
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        Battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesi SEK A Tüneli girişindeki battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi, bir sürücünün dikkati ve trafik polislerinin yardımıyla ezilmekten kurtarıldı. Trafik bir süre dururken, o anlar mobese kameralarına yansıdı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti SEKA Tüneli girişinde dün, 41 ARD 609 plakalı otomobilin sürücüsü, battıçıktıda yol kenarında mahsur kalan yavru kediyi gördü. Aracını yol kenarına çekerek inen sürücünün, kurtarmak için hamle yaptığı kedi bir anda refüjden karşı yola fırladı. Durumu fark eden trafik polisleri de kediyi yakalamak için peşinden koştu. Bu sırada trafik çift yönlü kısa süre durdu. Kaçan kedi, kamyonetin kupa bölümüne girdi. Kedi daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak, güvenli bir alana alındı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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