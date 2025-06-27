Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da

Kocaelispor İngiliz asıllı santrafor oyuncusu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon 54 resmi müsabakada oynayan oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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