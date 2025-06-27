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        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da

        – SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:15
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        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da
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        – SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kocaelispor İngiliz asıllı santrafor oyuncusu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon 54 resmi müsabakada oynayan oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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