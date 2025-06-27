Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Rümeysa'yı öldürüp 'kaza' gibi göstermeye çalışan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kamyonetin yanında cesedi bulunan Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Tunay Aydın (23), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rümeysa'yı öldürüp 'kaza' gibi göstermeye çalışan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kamyonetin yanında cesedi bulunan Rümeysa Meriç Özcan’ı (18) boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Tunay Aydın (23), ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi’nde geçen yıl 18 Mayıs’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Ekiplerin kontrolünde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Meriç Özcan'ın boynunda halat izi tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan’ın vücudunda darp izleri ve boynunda halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

        3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (21), E. K. (21), Y.A.A. (21) ve K.N.K. (18) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Aydın ile Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Tunay Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Rümeysa Meriç Özcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısına ifade eden Aydın, burada tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu söyledi. Mahkemeye sevk edilen Tunay Aydın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        ‘SAÇININ BİR TELİNE ZARAR GELSİN İSTEMEZDİM’

        Tunay Aydın hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan’ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Tunay Aydın, herhangi bir kusuru olmadığını belirterek, “Rümeysa ile aramızda kavga dahi olmadı. Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim. Benim kız arkadaşımdı. Benim herhangi bir kusurum yoktur. Rümeysa ile aramız iyiydi. Karakolda verdiğim ifade saçmalıktan ibaret. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini talep etti.

        Mahkeme, Aydın’ın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca, mahkeme ‘Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan sanığın beraatine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da
        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da
        Hastane yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Hastane yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        TEM'de TIR ve otobüs çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        TEM'de TIR ve otobüs çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular
        Battıçıktıda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular
        Kocaelispor, İngiliz futbolcu Dan Agyei'yi transfer etti
        Kocaelispor, İngiliz futbolcu Dan Agyei'yi transfer etti