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        TEM'de TIR, su kanalına devrildi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolunda şoförünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarpmasının ardından su kanalına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:06
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        TEM'de TIR, su kanalına devrildi
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        KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolunda şoförünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarpmasının ardından su kanalına devrildi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 02 ABY 410 dorse plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpmasının ardından sürüklenerek yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şoförün yaralanmadığı belirlendi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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