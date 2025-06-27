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        Vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki kaykaylı Yiğit, öldü

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:43
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        Vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki kaykaylı Yiğit, öldü
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit D.’ye vidanjör çarptı. Yiğit D. kaza yerinde hayatını kaybederken vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan Yiğit D.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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