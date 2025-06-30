Girdiği denizde boğuldu

Babalı Sahili Tuzağzı mevkisinde dün denize giren Murat Satır, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar gönderildi. Cankurtaranlar tarafından bulunup, sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Satır, kurtarılamadı. Yalova'da bir tersanede çalıştığı öğrenilen Satır, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün kılınacak namazın ardından Erikli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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