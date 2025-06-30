Palet imalathanesinin depolama sahasındaki yangında minibüs yandı

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki palet imalathanesinin açık depolama sahasında saat 16.30 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin bir kısmını saran alevler, depolama sahasında park halinde bulunan minibüse sıçradı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

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