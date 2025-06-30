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        Palet imalathanesinin depolama sahasındaki yangında minibüs yandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:00
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        Palet imalathanesinin depolama sahasındaki yangında minibüs yandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki palet imalathanesinin açık depolama sahasında saat 16.30 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin bir kısmını saran alevler, depolama sahasında park halinde bulunan minibüse sıçradı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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