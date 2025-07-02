Kocaeli'de orman yangını
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde orman yangını çıktı.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. İş Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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