Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde İzzet K.'nin (75) alacak meselesi nedeniyle öldürdüğü Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu (30) toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi 220. Cadde üzerinde meydana geldi. İzzet K., aralarında alacak meselesi bulunan Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut Canımoğlu'na tabancayla ateş etti. Mehmet ve Aykut Canımoğlu kanlar içerisinde yere yığıldı, İzzet K. olay yerinden kaçtı. Baba ile oğlunun öldüğü belirlenirken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

ARAÇ SATIŞI SONRASI DAVALIK OLMUŞLAR

Baba ile oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karamürsel Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan namaz sonrası cenazeler, toprağa verildi. Diğer yandan öldürülen Aykut Canımoğlu'nun İzzet K.'nin aracını aldığı, noter işlemleri sonrası aracın ücretini ödemediği, davalık oldukları ve yaklaşık 1 yıldır bu nedenle tartıştıkları öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.