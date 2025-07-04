Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda saat 16.30 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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