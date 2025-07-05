Kocaelispor, Joseph Nonge Boende ile anlaştı

SÜPER Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende’nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeşil-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda İtalya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecektir” ifadelerine yer verildi.