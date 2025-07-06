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        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı; sürücü yaralandı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:55
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        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı; sürücü yaralandı
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Kazada otomobilin sürücüsü M.D., yaralandı.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Dilovası Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. M.D.’nin kontrolünü yitirdiği 38 JT 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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