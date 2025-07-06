Çınar ağacının kırılan dalı üzerlerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı (2)
HAYATINIKAYBETTİKocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HAYATINIKAYBETTİ
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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