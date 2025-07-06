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        Çınar ağacının kırılan dalı üzerlerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        HAYATINIKAYBETTİKocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:02
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        Çınar ağacının kırılan dalı üzerlerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişinden Erdem Ulak (59) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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