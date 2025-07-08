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        Kocaeli'de çocuklar fıskiyede serinledi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çocuklar fıskiyede serinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:10
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        Kocaeli'de çocuklar fıskiyede serinledi
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çocuklar fıskiyede serinledi.

        Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan çocuklar İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı’ndaki fıskiyelerde serinledi. Fıskiyeden akan su etrafında dolaşan çocuklar oluşan su birikintisinde kayarak eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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