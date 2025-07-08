Kocaeli'de çocuklar fıskiyede serinledi
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çocuklar fıskiyede serinledi.
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çocuklar fıskiyede serinledi.
Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan çocuklar İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı’ndaki fıskiyelerde serinledi. Fıskiyeden akan su etrafında dolaşan çocuklar oluşan su birikintisinde kayarak eğlendi.
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