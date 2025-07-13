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        Mahsur kaldıkları asansörde dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir kültür merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle elektriğin kesilmesi sonucu asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 02:37 Güncelleme: 13.07.2025 - 02:40
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        Mahsur kaldıkları asansörde dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde bir kültür merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle elektriğin kesilmesi sonucu asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı’ndaki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde meydana geldi. Kültür merkezinin zemin katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üst katta düzenlenen düğünden ayrılmak üzere asansöre binen 1’i çocuk 5 kişi, yangın nedeniyle elektriğin kesilmesi sonucu asansörde mahsur kaldı. Duman kısa sürede binanın katlarına ve asansör boşluğuna doldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin çalışmasıyla asansörün kapısı açılarak mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı aynı zamanda da yangın söndürüldü. Sağlık personelinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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