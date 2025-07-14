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        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yeğenleri Gazi Zafer Yaman (27) ve Güven Yaman'ı (26) vurarak öldüren Fesih Yaman'ın olayı mal paylaşımı yüzünden oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:50
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        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yeğenleri Gazi Zafer Yaman (27) ve Güven Yaman’ı (26) vurarak öldüren Fesih Yaman'ın olayı mal paylaşımı yüzünden oluşan husumet nedeniyle gerçekleştirdiği belirtildi.

        Olay, 10 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Fesih Yaman ile yeğenleri Güven Yaman ve Gazi Zafer Yaman ile M.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Fesih Yaman tabancayla yeğenlerine ateş açtı. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekinin yaptığı kontrolde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan M.S. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde bulunan amca Fesih Yaman polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fesih Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fesih Yaman’ın yeğenleri ile arasında mal paylaşımı konusunda husumet bulunduğu, olay akşamı yine yeğenleri ile bu konuda tartıştığı ardından da evlerine gelerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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