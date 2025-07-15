5 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, TIR'ın düşen konteynerinin altında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücülerinden Sinan Demir ile yanındaki Okan Demir olay yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan TIR şoförü Şahin K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Diğer yandan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.