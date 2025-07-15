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        Kocaeli'de orman yangını (2)

        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORBölgede saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:25
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        Kocaeli'de orman yangını (2)
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        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bölgede saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeye giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumaköy, yangın bölgesindeyiz. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. İnşallah, sahada görev yapan tüm ekiplerimizin gayretleriyle yangını en kısa sürede söndüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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