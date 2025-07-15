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        Kocaeli'de orman yangını (3)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGebze ilçesi Cumaköy ile Pelitli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra Kocaeli ile İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin, çok sayıda araç ve iş makineleri ile yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:10
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        Kocaeli'de orman yangını (3)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Gebze ilçesi Cumaköy ile Pelitli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra Kocaeli ile İstanbul’dan gelen itfaiye ekiplerinin, çok sayıda araç ve iş makineleri ile yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bugün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını, Cumaköy’den Pelitli’ye kadar alanı kapsayan geniş bir alanda oldu. Rüzgarın da etkisiyle çok hızlı yayıldı. Müdahale için ekipler, özel müteşebbislerin iş makineleri hep alana müdahil oldular. Havadan da hem uçakla hem de helikopterlerle müdahale edildi. AFAD müdürlüğümüz, itfaiyemiz, valimiz herkes seferber olarak tedbirleri aldı. Bu an itibariyle yerleşim yerlerine ve fabrikalara sıçrama ihtimalleri kalmadı. Can kaybımız da yok ancak yangınla ilgili söndürme işlemleri halen devam ediyor” diye konuştu.

        ‘COĞRAFİ ŞARTLAR NEDENİYLE SÜRATLE MÜDAHALE ŞANSI OLMADI’

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gerçekten bugün yine akciğerlerimizin bir bölgesi daha yanmış oldu. 17.00 civarında henüz neden çıktığı belli olmayan, ormanın orta bölgesinde çıkan bir yangın. Çok şükür yerleşim yerlerine veya endüstriyel tesislere herhangi bir sıçrama tehlikesi kalmadı. Yoğun bir iş makinesi ve personel gücüyle şu anda mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Biz, belediye ve özel müteşebbislere de çağrı yaptık. Organize sanayi bölgelerimizin itfaiyeleri, Büyükşehir itfaiyemiz, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hepsi burada mücadeleyi yoğun şekilde sürdürdü ancak coğrafi şartlar nedeniyle süratle müdahale şansı olmadı” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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