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        Otomobil, bariyerlere çarparak takla attı; 2 ölü, 3 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, alkollü sürücü ile 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:30
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        Otomobil, bariyerlere çarparak takla attı; 2 ölü, 3 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, alkollü sürücü ile 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. idaresindeki 41 SP 405 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürüklenip, takla atan otomobildeki sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı. İhbara kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan, hayatını kaybetti. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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