Kocaeli'de ot yangını söndürüldü

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında kırsal Semetler Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Belediyeye ait iş makinelerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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