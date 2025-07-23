Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ot yangını söndürüldü

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ot yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Yangın, saat 11.00 sıralarında kırsal Semetler Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Belediyeye ait iş makinelerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek

        Benzer Haberler

        Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlara su tüketi...
        Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlara su tüketi...
        Kocaeli'de ağaçtan kopan dalın altında kalan genç kız yaşam mücadelesini ka...
        Kocaeli'de ağaçtan kopan dalın altında kalan genç kız yaşam mücadelesini ka...
        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Kocaeli'de hasat edilen buğdaylar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
        Kocaeli'de hasat edilen buğdaylar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
        Mühendis çift, girişimcilere ve firmalara iş karavanları üretiyor
        Mühendis çift, girişimcilere ve firmalara iş karavanları üretiyor
        Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda kurtarılamadı
        Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda kurtarılamadı