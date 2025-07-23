Kocaeli'de kükürt deposunda korkutan yangın

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kükürt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Nizam Sokak’ta yer alan özel bir işletmeye ait depoda çıktı. İddiaya göre, depoda kükürt yüklemesi yapıldığı sırada malzemeler bir anda alev aldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Körfez, Derince ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, UKOME ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, kimyasal malzemenin özellikleri nedeniyle köpük kullanılarak müdahale edildi. 8 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmalarında, yangının tekrar başlamaması için kükürt yığınlarına köpük sıkıldı. Depoya yakın noktada gaz dolum tesislerine ait tankların bulunması nedeniyle ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

İlk belirlemelere göre yangının, yükleme sırasında kepçeden çıkan kıvılcımla başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.