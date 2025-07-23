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        Kocaeli'de kükürt deposunda korkutan yangın

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kükürt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:42
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        Kocaeli'de kükürt deposunda korkutan yangın
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kükürt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Nizam Sokak’ta yer alan özel bir işletmeye ait depoda çıktı. İddiaya göre, depoda kükürt yüklemesi yapıldığı sırada malzemeler bir anda alev aldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Körfez, Derince ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, UKOME ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, kimyasal malzemenin özellikleri nedeniyle köpük kullanılarak müdahale edildi. 8 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmalarında, yangının tekrar başlamaması için kükürt yığınlarına köpük sıkıldı. Depoya yakın noktada gaz dolum tesislerine ait tankların bulunması nedeniyle ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

        İlk belirlemelere göre yangının, yükleme sırasında kepçeden çıkan kıvılcımla başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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