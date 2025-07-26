Kocaeli'de orman yangını (3)

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde başlayan orman yangını, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2'si helikopter toplam 84 araç ile 176 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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