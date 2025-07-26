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        Kocaeli'de orman yangını (3)

        5SAATTTE KONTROL ALTINA ALINDIKocaeli'nin Karamürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:05
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        Kocaeli'de orman yangını (3)
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        5SAATTTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde başlayan orman yangını, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2'si helikopter toplam 84 araç ile 176 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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