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        Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon; 7 gözaltı

        KOCAELİ'nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 00:51 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:55
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        Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon; 7 gözaltı
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        KOCAELİ’nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda, 2 muşta, 9 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 29 kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği kartuşu ve 1600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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