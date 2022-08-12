Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis merkezine başvuran M.A'nın yakınları, 3 gün önce evden çıkan kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

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