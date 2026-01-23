Kocaeli'de plastik atık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Pelitli Mahallesi 4464. Sokak'taki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın depoda hasara neden oldu.

