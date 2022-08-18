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Kocaeli'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

AA

Kocaeli'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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