Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde aspiratörden çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi 546 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aspiratörden çıktığı belirlenen yangında, ev sahibi A.S'nin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralıya sağlık ekibince ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan yangın nedeniyle mutfakta hasar oluştu.







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