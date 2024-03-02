Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz, Gebze'de 11 aileyi ziyaret etti

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gebze'de 11 aileyi evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz, Gebze'de 11 aileyi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gebze'de 11 aileyi evinde ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Gebze ilçesinde şehit ailesi, engelli, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi 11 haneye ziyarette bulundu.

        Vali Yavuz, Gebze'deki programı kapsamında ilk olarak şehit Fatih Duman'ın baba ocağına misafir oldu. Aile üyeleriyle sohbet eden Yavuz, "Vatan, bayrak ve millet sevdası uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadesini kullandı.

        Yavuz daha sonra ilçedeki 1 yaşlı, 2 engelli ve 7 ihtiyaç sahibi olmak üzere 10 aileyi daha evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan aileleri dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler noktasında talimatlar verdi.

        Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşları da selamlayan Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Dilovası'nda İYİ Parti'den istifa eden Orhan Kocabay, AK Parti'ye katıldı
        Dilovası'nda İYİ Parti'den istifa eden Orhan Kocabay, AK Parti'ye katıldı
        Belediye başkan adayının adaylığının düşürülmesine YSK 'tam kanunsuzluk' de...
        Belediye başkan adayının adaylığının düşürülmesine YSK 'tam kanunsuzluk' de...
        Fransa'dan yola çıkan aile, bisikletle Filistin'e gidiyor
        Fransa'dan yola çıkan aile, bisikletle Filistin'e gidiyor
        Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
        Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
        Ehliyetsiz sürücünün aracının peşinden koşan polisin düşüp yaralandığı olay...
        Ehliyetsiz sürücünün aracının peşinden koşan polisin düşüp yaralandığı olay...
        Erbakan: Emeklinin 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mü...
        Erbakan: Emeklinin 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mü...