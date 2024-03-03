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        Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:47
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        Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta İsmihan Ç. idaresindeki 06 MKJ 07 plakalı otomobil ile Emre A. yönetimindeki 34 BND 389 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçta sıkışan sürücü İsmihan Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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