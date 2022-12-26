Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ahmet K. idaresindeki 41 J 4197 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek istediği sırada Alaaddin K'ye (64) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaaddin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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