Kocaeli'de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan araçta 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde yapılan uygulama sırasında şüphelendiği panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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