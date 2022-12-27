Kocaeli'de deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağının yıkımına başlandı.

4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ve deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağıyla ilgili yıkım kararı verildi.

Bunun üzerine 6 katlı binada bulunan birimler, ilçedeki boş binalara taşındı.

Daha sonra Karamürsel Kaymakamlığı ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, binanın yıkılması için harekete geçti.

Bölgede önlem alan ekipler, iş makineleriyle binanın yıkımına başladı.

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