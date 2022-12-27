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Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AA

Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz, kentte uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 2022 yılı içerisinde 5 bin 163 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "7 bin 304 kişi gözaltına alınmış ve 707 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Yavuz, söz konusu operasyonlarda, 405 kilo 290 gram eroin, 304 kilo 978 gram esrar, 247 kilo 356 gram kokain, 23 kilo 419 gram metamfetamin, 20 kilo 418 gram bonzai, 144 kilo 448 gram skunk, 26 kilo 406 gram afyon sakızı, 235 bin 307 adet ecstasy, 2 bin 938 sentetik ecza ve 6 bin 429 kenevir bitkisi ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Piyasaya arz edilmek üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen emvalin yakalanması sürecinde oldukça iradeli çalışma ortaya koyduklarını aktaran Yavuz, "Diğer taraftan çocuk ve gençlerimizin uyuşturucuya hiç başlamaması için de özellikle yapmamız gereken çalışmaları hep beraber planlıyor ve bunları hayata geçirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla cansiperane mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Bu mücadeleyi sadece güvenlik birimlerinin sırtına yıkmak ve hatta onların emeklerini görmezden gelmek de doğrusu haklı yaklaşım değildir. Bizim görevimiz, güvenlik birimlerimizi cesaretlendirmek, morallerini yüksek tutmak ve onları teşvik etmek olmalı." diye konuştu.

- "Yılbaşı için gerekli tedbirler alındı"

Vatandaşların yılbaşını güven ve huzur içerisinde geçirmesi için alınan tedbirlere de değinen Yavuz, Valilik koordinasyonunda, belediyeler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimlerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Yavuz, özellikle vatandaşın alışveriş yaptığı yerlerden, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs ve tramvay duraklarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini alacaklarını vurgulayan Yavuz, "Yaya ve motorlu devriye ekipleri şehir içi ve şehirler arası kara yolları üzerinde görev yapacak. Trafik ekiplerinin sayılarını artırıyor, devriye ve nöbet hizmetlerini de artırıyoruz." diye konuştu.

Gıda üreten ve satışını yapan iş yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik olarak da kontrolleri arttırdıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaçak sahte içki üretimi ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak yılbaşı gecesi dahil sahte bandrolsüz içki satışı yapanlar haklarında yasal işlemler başlatılacaktır. Bu kapsamda bu hafta içerisinde 1 tona yakın sahte alkol üretiminde kullanılacak alkolü yakaladık. Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kurumlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama gerçekleştirilecektir. Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ tarafından yeteri kadar ekip görevlendirilecektir. Ayrıca, telefon arızalarına karşı Telekom da gerekli tedbirleri alacaktır."

Daha sonra kurumların yetkilileri sunum yaptı, görüş ve değerlendirmelerini paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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