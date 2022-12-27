GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan icra memuru yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta ilerleyen icra memuru Bünyamin Alyakut (54), iş yerinin yakınında T.E'nin silahlı saldırısına uğradı.

Eli ve ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Alyakut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Alyakut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısının, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleriyle birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay yerinin ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul ilinde avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E, öğle saatlerinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.