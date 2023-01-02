Kocaeli'de bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan çukura düşen otomobilde hasar oluştu.

Tütünçiftlik Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde, alkollü olduğu öne sürülen S.E. idaresindeki 41 KA 671 plakalı otomobil, altyapı çalışmaları yapıldığı için trafiğe kapatılan yan yola girdi.

Yol kenarındaki hafriyatların arasında ilerleyen otomobil, çalışmalar kapsamında açılan çukura düştü.

Kazada sürücü yaralanmazken, hasar oluşan otomobil iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, alkometreyi üflemesini isteyen ekiplere zorluk çıkarttı.

Sürücü S.E'ye "alkol testini reddetmekten" 5 bin 96 lira ceza uygulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.