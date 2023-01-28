AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş görevinden ayrıldı

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktı.

Ellibeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 24 Mayıs 2019'da başladığım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla affımı istedim." ifadelerini kullandı.

1345 gün görev yaptığını aktaran Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği göreve layık olabildiysek, omzundaki o büyük yükü bir nebze olsa da hafifletebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonra da nerede ve nasıl olursa olsun davamızın peşinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm teşkilatımızdan da beklentim budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ellibeş, görev süresi boyunca birlikte yol yürüdüğü güçlü teşkilatına, desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

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