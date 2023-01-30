Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 35 ACR 455 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EP 310 plakalı tıra çarptıktan sonra savrularak ters döndü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü E.Y. ve yanında bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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