Kocaeli'de 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir şüphelinin iş yeri ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramada, 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 11 tabanca fişeği ile 30 sahte bandrol ele geçirildi.



Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.



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