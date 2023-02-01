Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, otobüs terminali, Kandıra turnikeleri mevkisi, kent giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Denetimlerde lastik derinliği uygun olmayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandı.

Sürücülere, yedek lastiklerinin de kış lastiği olma zorunluluğunu hatırlatıldı.

Denetimlerde takograf ile emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı.​​​​​​​

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