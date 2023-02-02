GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu trafiğe kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki ulaşım normale döndü.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti orduevi mevkisindeki tünelde M.Ü. idaresindeki 54 ABM 125 otomobil, M.A'nın kullandığı soda yüklü 61 K 14603 tanker, K.V. yönetimindeki 06 BZL 341 tanker ile S.O. kontrolündeki 41 KV 156 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yan yollara yönlendirilen ulaşım, Karayolları çalışanlarının yola dökülen mazotu temizlemesi ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





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