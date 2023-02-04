Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı

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KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kartepe Kış Festivali'nin (Karfest) bu yıl ikincisi düzenlendi.



Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin işbirliğiyle Sisli Vadi'de gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DJ performanslarıyla yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara ve Muhammed Vanal'ın renk kattığı festivalde, katılımcılar dans ederek karın keyfini çıkardı.

Festival alanına gelen vatandaşlar, bot, kareoke ve en yaratıcı kardan adam yarışmalarına katıldı. "Kardan Adam" ve "Kedi" maskotları da çocukları eğlendirdi.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerince etkinlik alanında çorba, sucuk ekmek, ayran, irmik helvası, çay ve kahve ikramı yapıldı.

Sanatçı Eypio'nun saat 16.00'da sahne alacağı etkinlik, Dj Mert Hakan'ın performansı, ateş ve lazer gösterileriyle devam edecek.

Renkli etkinliklerle devam edecek Karfest, saat 19.30'da sanatçı Haluk Levent'in konseriyle sona erecek.





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