Kartepe Kış Festivali sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Kış Festivali (Karfest) tamamlandı.

Sisli Vadi mevkisinde gerçekleştirilen festivale, Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Festival alanında katılımcılara çorba, sucuk ekmek, ayran, irmik helvası, çay, kahve ikram edildi. Katılımcılar bot ve kızakla kayak yaptı, çeşitli etkinliklerle de eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da alandakilerle sohbet etti, kızakla kaydı.

Büyükakın, yaptığı konuşmada, festivali planlarken kar yağmaması ihtimalini de göz önüne alarak etkinlikte suni karlama yapılmasını da gündeme aldıklarını, ancak kar yağışı almaya başladıklarını kaydetti.

Kocaeli, Yalova, Bilecik, Sakarya ve İstanbul'dan insanların bu festivale katılmak üzere kente geldiğini ifade eden Büyükakın, "Burada güzel bir ortam var. Özellikle çocuklar çok mutlu, anneleri ve babaları mutlu. Onlar mutlu olunca bizim keyfimiz yerine geliyor. Çünkü biz onların mutluluğu için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Festival, DJ performansları, sanatçı Eypio ve Haluk Levent konseriyle sona erdi.

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