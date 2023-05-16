Çerkes sürgününün 159. yılı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1864'te Rus-Kafkas Savaşı sonrası 1 milyonun üzerinde Kafkas halkının sürgün edilişinin 159'uncu yılında anma programı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan Abaza, Adige, Çerkes, Ubıh ve diğer Kafkas halklarının yaşadıkları acının unutulmaması amacıyla 21 Mayıs Pazar, "Babalı Kültür Alanı" projesinin tanıtımı ve anma töreni yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından daha önce açıklandığı anımsatılan projenin hayata geçirileceği anlatılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı'yı kültür alanı haline getirdi. Babalı ve Karasu sahilleri arasındaki 7 kilometrelik yürüyüş yolunu sürgün rotası olarak düzenleyen Büyükşehir, Babalı'ya sürgünü temsil eden anıt eser de kazandırdı. Eserin açılışı 21 Mayıs Pazar anma töreninde gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayacak anma programının alan tanıtımı, protokol konuşması ve karanfillerin denize bırakılmasıyla devam edeceği aktarılan açıklamada, etkinliğin meşaleli yürüyüş, nart ateşinin yakılması ve yad etme töreniyle son bulacağı kaydedildi.

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