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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark sahilinde düzenlenen etkinlikte 44 sporcu mücadele etti.

Su jeti yarışları ve flyboard'larla yapılan akrobasi performansları, izleyenleri hayran bıraktı.

Flyboard sporcuları, yaptıkları takla ve dönüşlerle adeta yer çekimine meydan okudu. Vatandaşlar, su üzerindeki ekstrem hareketleri ilgi ve heyecanla izledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar

1 - Mine Demirbaşa

2 - Ekatarina Borazan

3 - Selçin Ata

- Pro Stock1

1 - Serdar Ata

2 - Furkan Yılmaz

3 - Enes Doğukan Akgün

- Pro Stock2

1 - Derin Sağun

2 - Tayfun Borazan

3 - İlyas Şahin

- Gençler

1 - Demir Ata

2 - Mert Bozdağ

- Drag

1 - Hakan Akgün

2 - Kaan Şanver

3 - Nihat Baldemir

- Open

1 - Uğur Piro

2 - Kahraman Aktaş

3 - Kaan Şanver

- Flyboard

1 - Kahraman Aktaş

2 - Doğukan Çelik

3 - Uğur Piro

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