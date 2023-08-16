Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç hafız, Suudi Arabistan'a uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Suudi Arabistan'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 43. Uluslararası Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek 17 yaşındaki Burak Acar için Kocaeli Müftülüğünde uğurlama programı düzenlendi.

Programda, İl Müftüsü Sinan Cihan, Acar ve ailesiyle sohbet etti, başarısı için genç hafıza dua etti.

Cihan, burada yaptığı konuşmada, Acar'ın 11 ayda hafızlık eğitimini tamamladığını söyledi.

Acar'ın her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini dile getiren Cihan, genç hafızın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazı ülkelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelerin kullanılmasını ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınayan Cihan, "Bu saldırılar, insanlığa ve insanlığın bütün değerlerine yapılan saldırıdır. Özellikle halkımızın bu konuyu atlamaması lazım. Medeniyet denilince sahte örneklerle önümüze getirilen çağdaş ve modern tutumlarıyla insanlığa örnek olduğu iddia edilen Batı'nın maalesef bu uygulamalar karşısındaki tavrı da son derece incitici, üzüntü verici ve cahiliye dönemi kalıntılarının özelliklerini taşıyor." diye konuştu.

Burak Acar da yarışmaya katılacaklara başarılar dileyerek, hedefinin birincilik olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Acar, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İl Müftüsü Cihan, Acar'a hediye takdim etti.